All’Ipsias Di Marzio una giornata di prevenzione visiva “Oltre i nostri occhi”

L’Ipsias “Di Marzio - Michetti” organizza una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute visiva, dal titolo “Oltre i nostri occhi”, che si terrà venerdì 13 dicembre presso l’Aula Magna della sede di via Arapietra, 112. L’iniziativa, promossa dal Corso Ottico dell’Istituto, si rivolge a Dirigenti Scolastici, docenti, genitori degli studenti delle classi II e III delle scuole secondarie di primo grado, offrendo un’opportunità unica per sensibilizzare il pubblico sul ruolo dell’ottico e sull’importanza della prevenzione visiva.

Durante la giornata, che avrà inizio alle ore 9:45 con la registrazione dei partecipanti, verranno proposti interventi di esperti del settore e attività pratiche. I relatori illustreranno il percorso di studi e l’attuale inserimento lavorativo dell’ottico, presenteranno uno studio sulla valutazione della progressione del glaucoma; verranno inoltre analizzate le nuove tecnologie come il cross-linking.

A partire dalle ore 12 i partecipanti potranno usufruire di un coffee break e visitare gli stand dedicati. Inoltre, sarà possibile prenotare screening visivi gratuiti, esclusivamente per le scuole secondarie di primo grado presenti al meeting. L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la prevenzione visiva e far conoscere il ruolo cruciale svolto dagli ottici nella tutela della salute. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro lunedì 9 dicembre, tramite l’apposito modulo online: https://bit.ly/3OE4uLv.