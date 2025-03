A Scafa l'8 marzo l'iniziativa per le donne “Proteggi le tue ossa”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo si terrà presso il Centro Erogazione Servizio (Cers) di Scafa un’importante iniziativa dedicata alla salute delle donne: “Proteggi le tue ossa”, una giornata di screening gratuito per l’osteoporosi.



L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione ed è organizzata sotto la direzione della dottoressa Luana Trafficante, direttrice del Cers. La giornata sarà coordinata dalla dottoressa Mariateresa Desiderio, responsabile della Uos Gestione attività riabilitative territoriali e dell’Ambulatorio di Fisiatria e Osteoporosi.

L’osteoporosi è una patologia silenziosa che colpisce principalmente le donne, aumentando il rischio di fratture e riducendo la qualità della vita. La giornata sarà un’occasione preziosa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

L’evento è aperto a tutte le donne interessate, che potranno sottoporsi a una valutazione specialistica gratuita. Il Cers si trova a Scafa, in via della Stazione 67. Per informazioni e prenotazioni in merito all’evento di prevenzione è possibile telefonare il venerdì e il sabato dalle ore 9 alle ore 13 al numero di telefono: 085-9898808.