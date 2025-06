Testa elogia l’Ematologia dell’ospedale: “Eccellenza nella cura delle emoglobinopatie”

La Asl di Pescara esprime, in una nota, le sue felicitazioni per le dichiarazioni dell’onorevole Guerino Testa sull’Ematologia dell'ospedale Santo Spirito, ringraziandolo per la partecipazione al convegno “Il primato italiano nel trattamento delle emoglobinopatie”, tenutosi a Roma il 10 giugno.

"Nel mio intervento - spiega Testa - ho sottolineato il ruolo cruciale della prevenzione e della ricerca scientifica nelle terapie avanzate: strumenti fondamentali per tutelare la salute dei cittadini e su cui continuiamo a investire con determinazione. L’U.O.C. Ematologia del presidio ospedaliero di Pescara rappresenta un fiore all’occhiello nel trattamento delle emopatie, una vera eccellenza riconosciuta a livello nazionale. Il lavoro straordinario svolto da medici e ricercatori in questo settore dimostra come l’Abruzzo sia in prima linea nella medicina d’avanguardia. L’impegno deve essere massimo per garantire diagnosi sempre più rapide e terapie efficaci, affinché le persone colpite da queste patologie possano avere una migliore qualità di vita. Continueremo a sostenere la ricerca e a valorizzare le nostre strutture sanitarie, perché la salute dei cittadini è una priorità assoluta”.