Prevenzione oncologica, visite a Montesilvano per la campagna ‘Lilt for Men - Nastro Blu 2025’

“Saranno gli uomini i protagonisti, domenica 30 novembre, della nuova campagna di screening per la prevenzione oncologica denominata ‘Lilt for Men – Nastro Blu 2025’ organizzata a Montesilvano. Dalle 9 alle 13 tutti i cittadini di sesso maschile potranno effettuare la propria visita urologica negli spazi della Sala dei Parchi del Pala Dean Martin, grazie alla collaborazione con il sindaco Ottavio De Martinis che ha messo a disposizione dell’associazione i locali della struttura, senza alcun bisogno di prenotazione. L’obiettivo sarà quello di visitare quanti più pazienti possibili, soprattutto per divulgare l’importanza della prevenzione anche tra gli uomini, solitamente i più restii a recarsi dal medico, su una patologia che sta facendo registrare numeri sempre più elevati in termini di incidenza”.

Lo ha ricordato il professor Marco Lombardo, presidente della Lilt Pescara e membro del coordinamento Lilt nazionale, ufficializzando l’iniziativa di Montesilvano, nell’ambito della campagna nazionale ‘Lilt for Men’, che quest’anno ha visto come testimonial l’attore Beppe Convertini. Gli uomini associati alla Lilt avranno la possibilità di farsi visitare dai medici specialisti dell’ospedale civile di Pescara. L’iscrizione alla Lilt, al costo di 15 euro valida un anno, potrà essere effettuata anche il giorno stesso o potrà essere eseguita preliminarmente negli ambulatori Lilt in via Lo Feudo 1, all’interno del tribunale di Pescara.

“La città di Montesilvano e la nostra amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco De Martinis – sostengono la preziosa attività svolta dalla Lilt ed è un onore poter ospitare la campagna per ricordare agli uomini di partecipare agli screening che spesso possono essere salvifici”.