Farmacia Ospedaliera: direzione affidata a Miriam Carmen Di Staso

È stato sottoscritto il contratto di incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa Farmacia Ospedaliera della Asl di Pescara tra la Dr.ssa Miriam Carmen Di Staso e il Direttore Generale Vero Michitelli, a conclusione dell’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1712 del 15 dicembre 2025. Presente alla firma anche il Direttore Sanitario aziendale Rossano Di Luzio.

Farmacista dirigente con una lunga esperienza maturata sia in ambito ospedaliero sia territoriale, la Dr.ssa Di Staso ha operato presso la Farmacia Ospedaliera di Pescara dal 2001 al 2014 e successivamente all’Ospedale di Popoli dal 2014 al 2019. Dal 2019 svolge la propria attività nel Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL di Pescara, sviluppando una visione integrata dell’intero processo farmaceutico.

«La Farmacia Ospedaliera rappresenta un nodo strategico fondamentale per il funzionamento dell’intero sistema sanitario aziendale – dichiara il Direttore Generale Vero Michitelli –. Con la nomina della Dr.ssa Di Staso affidiamo questa responsabilità a una professionista di grande esperienza, che conosce profondamente la nostra Azienda e che ha dimostrato, nel corso degli anni, capacità di visione, competenza tecnica e attenzione all’innovazione. Sono certo che saprà guidare la UOC Farmacia Ospedaliera con equilibrio, rigore e orientamento al miglioramento continuo dei servizi a beneficio dei pazienti».