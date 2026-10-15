Parte il 16 ottobre in Abruzzo la campagna vaccinale antinfluenzale

PrenderÃ il via venerdÃ¬ 16 ottobre, in tutte le Asl abruzzesi, la campagna vaccinale antinfluenzale. Lo comunica l'Assessorato alla SanitÃ . Per la campagna 2026, la Regione ha acquistato 331 mila dosi di vaccino: 77800 per la Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 99800 per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 83600 per la Asl di Pescara, 69900 per la Asl di Teramo. I vaccini saranno somministrati negli ambulatori dei Servizi di igiene, epidemiologia e sanitÃ pubblica delle Asl (Siesp), negli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e nelle farmacie aderenti.

I pazienti cronici o fragili, per la prima volta, potranno vaccinarsi anche nelle Case della ComunitÃ . La vaccinazione Ã¨ gratuita e raccomandata per chi ha compiuto o ha piÃ¹ di 60 anni, per i bambini di etÃ compresa tra 6 mesi e 6 anni, per le donne in gravidanza, Soggetti con patologie croniche o a rischio complicanze, particolari categorie professionali (come operatori sanitari e forze dell'ordine). Ciascuna Asl, come ogni anno, adotterÃ un proprio modello organizzativo, consultabile dai cittadini sui siti aziendali.