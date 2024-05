Incrocio viale D'Annunzio-viale De Cecco pericoloso per i pedoni, la preoccupazione dei residenti

L'incrocio tra viale Luisa D'Annunzio e viale De Cecco si fa sempre più pericoloso: numerose sono le segnalazioni e le lamentele che giungono da parte dei cittadini sempre più preoccupati soprattutto in vista della stagione estiva quando il numero dei pedoni aumenterà.

“E’ necessario porre in essere ogni provvedimento volto a ripristinare la sicurezza stradale, quali installazione di dissuasori o di altri strumenti utili a ridurre la velocità, ma lasciamo a chi è competente fare le valutazioni del caso, noi ad oggi raccogliamo le preoccupazioni delle persone e ne prendiamo atto dopi aver visto personalmente quanto accade", dichiarano Mauro Renzetti, consigliere comunale, e Patrizia Panunzio in qualità di commissaria pari opportunità, chiedendo un sopralluogo approfondito in prossimità dell'incrocio indirizzando una richiesta al dott. Giuliano Rossi (Servizio Strade e Pubblica Incolumità) e al Comando Vigili Urbani Pescara, in quanto ”più cittadini e commercianti ci segnalano che nonostante sia posta la segnaletica orizzontale e verticale con i divieti d'accesso, vetture e moto imboccano ad alta velocità viale Paolo De Cecco in direzione vietata Nord Sud".

La preoccupazione dei residenti è il pericolo che persone che passeggiano o bambini che giocano possano essere investiti: "Chiediamo - dunque - di verificare anche la possibilità di installare dei vasi o cordoli al fine di non permettere l'accesso delle vetture in senso contrario a quello di marcia".