Perdita d'acqua in via De Cecco: "Da un mese è così, qualcuno intervenga"

Emergenza idrica in via Paolo De Cecco, una delle strade principali del quartiere Pineta, dove da qualche settimana si registra una cospicua perdita d'acqua all'altezza del numero civico 66. Una residente ci segnala che da ormai un mese sta “cercando inutilmente” di contattare l'Aca per chiedere di sanare questa dispersione idrica, che costituisce una seria penalizzazione.

L'Aca ad oggi non è ancora intervenuta, ma i cittadini auspicano un intervento celere perché "questa è una delle emergenze di Pescara, non solo del presente ma anche del futuro. Non va dimenticato che l'Abruzzo detiene il record a causa di una rete idrica che per il 65% disperde l'acqua disponibile". E tutto ciò, con la siccità in arrivo e i probabili frazionamenti della pressione, rischia di diventare un problema ancora più grande.