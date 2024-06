In via Passo della Portella spunta il cartello che segnala una buca [FOTO]

Da giorni in via Passo della Portella, all'intersezione con via Sella di Corno, anziché riparare una buca è stato lasciato quasi in mezzo alla strada un segnale stradale che risulta essere molto pericoloso. L'assessore uscente ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, è stato informato del fatto e ha promesso un interessamento, trasmettendo la pratica agli uffici. Ma intanto il problema resta.

Parliamo di uno di quei cartelli con le frecce bianche su sfondo blu che si usano di solito nei cantieri. Meglio che niente, ma ci si augura, ovviamente, che quanto prima si provveda a sistemare in maniera definitiva l'avvallamento presente, anche perché il cartello in questione occupa un'intera corsia all'altezza di un incrocio ed è posizionato, per giunta, dopo una doppia curva cieca, senza essere indicato preventivamente da nessuna parte.

Per questa ragione si potrebbe verificare un incidente frontale qualora arrivassero due auto, ciascuna da un lato opposto all'altro, senza contare che anche un pedone, in queste condizioni, rischierebbe facilmente di essere investito. Una soluzione potrebbe essere quella di mettere provvisoriamente il senso unico lungo la via, ma l'auspicio è che questa, in ogni caso, rimanga soltanto una situazione transitoria. Ne va della sicurezza pubblica.