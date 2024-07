Riparata una buca pericolosa in via Passo della Portella [FOTO]

Dopo circa un mese è stata riparata una buca pericolosa che sorgeva in via Passo della Portella, all'intersezione con via Sella di Corno. Il Comune, anziché sistemare l'avvallamento, aveva lasciato quasi in mezzo alla strada un segnale stradale per avvertire gli automobilisti. Parliamo di un cartello con le frecce bianche su sfondo blu, che occupava un'intera corsia all'altezza di un incrocio ed era posizionato, per giunta, dopo una doppia curva cieca, senza essere indicato preventivamente da nessuna parte.

Per questa ragione si temeva un possibile incidente frontale tra auto provenienti dai due lati opposti, senza contare che anche un pedone, in queste condizioni, rischiava facilmente di essere investito. Adesso manca solo l'asfalto, ma ci vorrà ancora qualche tempo prima di poter intervenire perché bisognerà far assestare la toppa di bitume che gli operai hanno messo. Riparata, inoltre, anche la fogna, che non versava in condizioni ottimali, tanto che si è resa necessaria la sostituzione di un tubo.