Montesilvano, non ancora conclusa la manutenzione stradale in via Lucania

Ritardi nella manutenzione stradale. Questo è quello che accade in via Lucania, a Montesilvano, dove dal mese di marzo erano iniziati i lavori con l'obiettivo di un restyling completo che comprendeva, oltre al miglioramento dello stesso manto stradale, anche l'ampliamento dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclabile. La via, inoltre, è stata interessata dallo spostamento del mercato rionale che, da febbraio, viene allestito in via Salentina.

In più, com'era stato annunciato, è in programma la realizzazione di un parcheggio pubblico, acquisendo parte di un’area condominiale tra via Lazio e via Lucania. La conclusione della manutenzione era in programma per il mese di giugno ma, come evidenziano le immagini, non è ancora terminata. Tutto ciò viene messo in evidenza dai residenti che trovano particolare difficoltà nello spostamento, viste le transenne che delimitano le aree interessate dagli interventi.