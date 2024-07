Massi sulla spiaggia sud, Taraborrelli chiede "passerelle per il transito in sicurezza"

L'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova, Antonio Taraborrelli, ci segnala quella che definisce “una vera e propria via Crucis” in riferimento agli scogli e ai massi da superare su vari tratti della spiaggia tra Pescara sud e Francavilla al Mare. Secondo Taraborrelli, infatti, il percorso da fare è pericoloso “soprattutto per una persona anziana, perché si trova a dover oltrepassare dei pennelli che sono autentiche trappole, tanto che ogni giorno qualcuno ci si fa male. Sono anni che chiedo di mettere delle passerelle, anche rimovibili, per consentire il transito in sicurezza nei vari punti, anche perché alcuni massi sono coperti da uno strato di sabbia, e quindi non si vedono. Anche i balneatori potrebbero adoperarsi per risolvere il problema, e invece niente. E' una vergogna. La gente è costretta a fare dei giri assurdi quando basterebbe anche solo un semplice riporto di sabbia per poter bypassare in tranquillità questi pennelli, che sotto la calura diventano ancora più faticosi”.

E gli amministratori che ruolo hanno in tutto questo? “I politici promettono, promettono, ma non si sa mai di chi sia la competenza, se della capitaneria di porto o della Regione Abruzzo, quindi ogni volta la questione finisce nel nulla. Da almeno tre lustri mi rivolgo alle varie giunte e mi hanno sempre illuso, senza tuttavia mai provvedere. Eppure parliamo di un problema di precauzione dei cittadini. Anziché fare una passeggiata, lì sei costretto a fare trekking. Il sindaco Carlo Masci, che ho sentito oggi, mi ha garantito che prenderà a cuore questo problema, ma al contempo mi ha spiegato che la cosa è un po' più complessa di quanto si possa credere perché al riguardo intervengono sia la Regione Abruzzo sia la capitaneria di porto”. Staremo a vedere come andrà a finire.