Cuccioli abbandonati in un fosso, vergogna a Vicoli [FOTO]

Ieri 6 cuccioli di pochi giorni di vita sono stati buttati in un fosso a Vicoli. Su segnalazione del poliziotto Stefano Sedita sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Torre de' Passeri, che si sono calati personalmente nel fosso per recuperarli in mezzo ai rovi. Successivamente è stata allertata l’associazione Enpa Pescara che, tramite la sua attivista di Penne Sonia Marini, è riuscita a reperire una balia che ora si sta prendendo cura dei cani.

“Dalle poppate fatte, i cuccioli hanno dimostrato tanto appetito. Sono tre maschietti e tre femminucce, che sono stati portati all’h24 per un controllo veloce e, per fortuna, stanno bene. Incrociamo le dita”, ha fatto subito sapere la balia. Anche la sindaca di Vicoli, Catia Campobasso, si è impegnata con l'associazione Enpa Pescara per partecipare alle spese di mantenimento.

La balia fa sapere che necessita di aiuto con il latte in polvere, traversine, antiparassitari, umido per cuccioli e crocchette per cuccioli. Chi volesse aiutarla con viveri o con una donazione puo' contattare il 391/1060752.