Finti operai del gas cercano di raggirare anziana, allarme a Francavilla al Mare

Segnalata la presenza di presunti ladri a Francavilla al Mare che si spaccerebbero per operai del gas con lo scopo di entrare nelle case. Un'anziana, in particolare, ci segnala che i presunti truffatori sono entrati nel suo appartamento asserendo di dover fare dei controlli: si tratterebbe di un uomo e una donna, andati subito via dopo che la signora, intuito il raggiro, aveva iniziato ad agitarsi. La polizia già da anni mette in guardia sul modus operandi di queste persone: prima individuano la vittima e poi la chiamano al telefono presentandosi come operai Enel o di altra azienda. Due truffatori durante la telefonata spiegano che devono installare in casa un apparecchio conforme alle nuove normative europee e che, trovandosi in zona, potrebbero farlo anche subito.

Una volta entrati in casa del malcapitato, uno dei malfattori finge di mettersi subito al lavoro, mentre l'altro distrae la vittima con la scusa di controllare le bollette già pagate e riesce a farla allontanare. Appena rimasti soli, i falsi operai cominciano ad arraffare gli oggetti di valore che trovano nelle varie stanze della casa. Questo tipo di truffa, al di là che sia un operaio dell'Enel o qualsiasi altro personaggio, si realizza sfruttando la fiducia della vittima. Quindi è bene insospettirsi di persone che entrano in casa con qualsiasi scusa, anche la più verosimile e credibile, perché questa è la loro abilità. E non si tratta del primo episodio del genere a Francavilla.