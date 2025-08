Taraborrelli: "Ancora chiuso il cancello della Riserva Dannunziana su Strada della Bonifica"

“È dal lontano 18 aprile che il grande cancello della Riserva Dannunziana situato su Strada della Bonifica è chiuso e transennato. In quel giorno una donna settantenne, a bordo di una Fiat 600, a causa di un malore morì sfondando il cancello. Allora mi chiedo: come mai non ancora si è provveduto a ripararlo? Sono trascorsi cento giorni e non bisogna dimenticare che quel cancello rappresentava un accesso strategico per forze di polizia, pronto soccorso e reparti antincendio. La mancata apertura rappresenta un ulteriore preoccupante segnale di negligenza e inettitudine da parte di chi dovrebbe provvedere”.

E' quanto denuncia l'ex consigliere della Circoscrizione Porta Nuova, Antonio Taraborrelli.