A mezzanotte il cielo si accende, i calici si alzano, le case si riempiono di auguri.
Ma da qualche parte le luci sono al neon, il silenzio Ã¨ rotto da un campanello, e il tempo si misura in respiri.
Stanotte migliaia di infermiere e infermieri, medici, OSS, ostetriche, tecnici sono in corsia. Lontani da casa. Vicini a chi soffre.
Per loro non Ã¨ festa. Ãˆ cura. Ãˆ responsabilitÃ . Ãˆ umanitÃ .
Câ€™Ã¨ chi resta per permettere a un collega di tornare dalla propria famiglia. Câ€™Ã¨ chi copre un turno anche quando Ã¨ stanco, anche quando non sta bene. Ãˆ una solidarietÃ che non Ã¨ scritta nei contratti nÃ© nelle leggi, ma che tiene in piedi la sanitÃ .
Il loro brindisi Ã¨ un augurio sussurrato a un letto. Un sorriso dato a chi Ã¨ solo. Un abbraccio che non si vede, ma che salva. In quei gesti câ€™Ã¨ tutto: dignitÃ , rispetto, amore per il lavoro. Câ€™Ã¨ la parte piÃ¹ bella di questo Paese.
A chi stanotte veglia sugli altri, spesso invisibile, spesso dimenticato, va il nostro grazie piÃ¹ profondo.
E lâ€™impegno a non smettere di lottare per la dignitÃ del lavoro, per contratti rinnovati, per rispetto e giustizia.
Buon anno a chi cura, anche quando nessuno guarda.
RSA FP CGIL â€“ Rappresentanza Sindacale Aziendale