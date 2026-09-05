SPECIALE EDUCAZIONE | APPROFONDIMENTO

SCUOLA E INCLUSIONE

Discalculia: riconoscere il disturbo, liberare il potenziale

Dati, percorsi educativi e responsabilitÃ pubbliche nel dialogo tra

Rossella Di Meco e Assunta Di Basilico

Un confronto professionale che parte dall'Abruzzo e interroga la qualitÃ delle risposte offerte a studenti e famiglie

IL PUNTO La difficoltÃ nel calcolo descrive un'area specifica dell'apprendimento. La persona conserva un profilo ricco di linguaggi, talenti, strategie e possibilitÃ .

Un bambino comprende perfettamente il testo di un problema, sceglie l'operazione corretta e poi perde l'incolonnamento. Un'adolescente argomenta con finezza, mentre una verifica a tempo manda in crisi la sequenza dei passaggi. Un ragazzo fatica con i fatti aritmetici e nello stesso tempo eccelle nella scrittura, nella musica o nella progettazione visiva. Tre scene scolastiche comuni, capaci di porre la stessa domanda: che cosa stiamo davvero osservando quando uno studente incontra una difficoltÃ con i numeri?

Il confronto tra Rossella Di Meco, esperta di servizi sociali, sanitari e giustizia minorile, e Assunta Di Basilico, educatrice socio-pedagogica e pedagogista, sposta l'attenzione dalla prestazione isolata alla qualitÃ dell'osservazione. La discalculia interessa gli automatismi del calcolo e l'elaborazione del numero. Il funzionamento complessivo della persona comprende molte altre dimensioni: linguaggio, creativitÃ , memoria narrativa, pensiero divergente, sensibilitÃ artistica, capacitÃ relazionali e progettuali.

Il numero descrive una funzione, la scuola incontra una persona

La distinzione decisiva riguarda la natura della difficoltÃ . FragilitÃ nei prerequisiti, discontinuitÃ scolastica, ansia, metodo didattico, lingua, tempi di maturazione ed esperienza personale possono influire sul rendimento. La discalculia, quando accertata secondo criteri clinici rigorosi, rientra invece nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento riconosciuti dalla legge 170 del 2010. Osservazione sistematica, potenziamento mirato e analisi della risposta agli interventi consentono di costruire un percorso professionale fondato su evidenze.

Rossella Di Meco â€” Un risultato basso racconta troppo poco. Occorre ricostruire il percorso, comprendere le strategie tentate e considerare il peso del tempo, dell'ansia e del contesto. La protezione della persona comincia dalla qualitÃ dell'osservazione.

Assunta Di Basilico â€” La didattica intenzionale precede ogni invio: propone strade diverse, documenta i progressi e riconosce la persistenza degli indicatori. L'approfondimento specialistico chiarisce il profilo; il lavoro educativo restituisce all'alunno strumenti, fiducia e autonomia.

Abruzzo, una legge da tradurre in risultati conoscibili

Il tema acquista un rilievo preciso in Abruzzo. La legge regionale 5 ottobre 2015, n. 24, Â«Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)Â», ha costruito una cornice dedicata alla collaborazione tra Regione, istituzioni scolastiche e sanitarie, soggetti pubblici e privati e famiglie. Tra le finalitÃ figurano modalitÃ uniformi sul territorio regionale, l'avvio e il completamento del percorso diagnostico entro sei mesi, la promozione della diagnosi precoce, la riduzione dei disagi formativi ed emozionali e la sensibilizzazione di docenti, operatori e famiglie.

La norma assegna alle istituzioni scolastiche il compito di attuare interventi tempestivi idonei a individuare gli alunni sospetti o a rischio, comunicare con le famiglie e collaborare alla diagnosi precoce. Precisa inoltre che l'esito di queste attivitÃ conserva natura educativa e osservativa e non costituisce diagnosi di DSA. Le attivitÃ di screening scolastico previste dalla legge possono essere svolte dalle UniversitÃ abruzzesi, dalle ASL o da soggetti accreditati dal Servizio sanitario nazionale, secondo le condizioni indicate dalla stessa disciplina.

C'Ã¨ poi un passaggio di forte interesse pubblico: l'articolo 4 prevede un tavolo regionale di monitoraggio sull'applicazione della normativa e sulla sua efficacia. A oltre dieci anni dall'approvazione, conoscere le risultanze di quel monitoraggio sarebbe utile per comprendere quanti percorsi siano stati attivati, quali tempi diagnostici siano stati raggiunti, come si distribuiscano i servizi nelle diverse aree e quali ricadute concrete abbiano interessato scuole e famiglie. La domanda giornalistica nasce direttamente dalla norma: quali risultati ha prodotto la legge regionale n. 24 del 2015 e quali aspetti richiedono oggi un nuovo impulso?

I dati nazionali e la distanza tra i territori

Il Focus del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo all'anno scolastico 2022/2023 registra 354.569 alunni con certificazione DSA negli ultimi tre anni della primaria e nelle scuole secondarie: il 6 per cento dei 5.909.071 studenti considerati. Gli alunni con discalculia censiti sono 121.918, pari all'1,8 per cento della popolazione scolastica osservata. L'incidenza rilevata cresce dallo 0,5 per cento nella primaria al 2,2 per cento nella secondaria di primo grado e al 2,7 per cento nella secondaria di secondo grado.

La geografia delle certificazioni mostra differenze ampie: il complesso dei DSA raggiunge il 7,9 per cento nel Nord-Ovest, il 6,7 nel Nord-Est, il 6,1 nel Centro e il 2,8 nel Mezzogiorno. Queste percentuali descrivono le certificazioni acquisite dal sistema scolastico. AccessibilitÃ dei servizi, tempi di attesa, sensibilitÃ delle scuole e soliditÃ delle reti territoriali incidono sulla capacitÃ di intercettare i bisogni. Il divario sollecita una lettura prudente e, insieme, una responsabilitÃ istituzionale: un dato piÃ¹ basso puÃ² segnalare anche difficoltÃ di accesso alla valutazione.

Tre errori simili, tre bisogni differenti

Nel primo caso, il bambino comprende il problema e sbaglia l'incolonnamento. La griglia per unitÃ , decine e centinaia, il colore come riferimento, il materiale concreto e la verbalizzazione dei passaggi rendono visibile la procedura. La risposta a questi strumenti aiuta a capire se l'abilitÃ si consolida oppure se la fragilitÃ conserva intensitÃ e continuitÃ .

Nel secondo caso, l'adolescente possiede una buona comprensione e perde la sequenza sotto pressione. Mappa procedurale, formulario, suddivisione del compito in fasi e tempi congrui permettono alla verifica di misurare con maggiore fedeltÃ le competenze. La metacognizione trasforma lo strumento in autonomia: la studentessa riconosce il punto critico, sceglie la strategia e controlla il risultato.

Nel terzo caso, la difficoltÃ nel calcolo convive con risorse elevate in altri domini. DSA e plusdotazione possono coesistere nello stesso profilo, configurando la cosiddetta doppia eccezionalitÃ . Questa possibilitÃ richiede valutazioni accurate: il disturbo riguarda una funzione specifica, mentre l'alto potenziale segue criteri propri. La scuola ha il compito di rendere visibili entrambe le dimensioni e di offrire occasioni nelle quali il talento possa esprimersi.

Dal Piano didattico personalizzato all'autonomia

La legge 170/2010 e le Linee guida ministeriali riconoscono didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative calibrate sul profilo. Calcolatrice, tavola pitagorica, formulari, schemi, mappe procedurali, supporti digitali, tempi aggiuntivi e modalitÃ di verifica coerenti alleggeriscono il carico esecutivo e rendono accessibile il compito. Il loro valore cresce quando l'alunno comprende come sceglierli e utilizzarli.

Il Piano didattico personalizzato organizza obiettivi, strategie, strumenti, verifiche e collaborazione con la famiglia. La sua qualitÃ emerge nella quotidianitÃ : coerenza tra docenti, continuitÃ nei passaggi scolastici, formazione professionale, ascolto dello studente e dialogo con i servizi. L'inclusione diventa concreta quando la personalizzazione sostiene la partecipazione e consolida un'immagine di sÃ© fondata sulle competenze.

Di Meco â€” La rete efficace rende accessibili le opportunitÃ , accompagna la famiglia e offre continuitÃ . Ogni esperienza riuscita costruisce nel ragazzo un riferimento interno: posso affrontare questo compito e so come farlo.

Di Basilico â€” La strategia giusta apre l'accesso all'apprendimento. Il percorso specialistico definisce i profili persistenti; la pedagogia collega strumenti, motivazione, contesto e progetto di vita.

La questione aperta

Il dibattito sulla discalculia chiede oggi un salto di qualitÃ : diagnosi tempestive e rigorose, interventi educativi documentati, servizi raggiungibili, dati territoriali leggibili e monitoraggio pubblico degli esiti. La legge regionale abruzzese offre giÃ una cornice che collega questi livelli. Le sue risultanze possono diventare materia di conoscenza condivisa, valutazione istituzionale e programmazione futura.

Il punto d'arrivo riguarda il modo in cui la comunitÃ educativa guarda la persona. Il numero individua un'area di funzionamento; lo sguardo professionale ricompone l'intero profilo. Da questa precisione nasce una scuola capace di distinguere, accompagnare e valorizzare, affinchÃ© ogni studente possa riconoscere le proprie risorse e costruire autonomia.

Riferimenti

Ministero dell'Istruzione e del Merito, I principali dati relativi agli alunni con DSA, aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, pubblicato il 21 gennaio 2025.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

Regione Abruzzo, legge regionale 5 ottobre 2015, n. 24, Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), testo vigente.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3Âª Serie speciale, n. 1 del 2 gennaio 2016, pp. 15-18.

Autrici del dialogo

Dott.ssa Rossella Di Meco â€” Dottoressa in Scienze Sociali e assistente sociale; consulente esperta in Giustizia minorile, Servizi sociali e Servizi sanitari; giÃ responsabile della Vicepresidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ha maturato esperienza nella tutela delle donne abusate e dei minori vittime di violenza.

Dott.ssa Assunta Di Basilico â€” Educatrice socio-pedagogica L-19; Pedagogista LM-85; laureata magistrale in Psicologia LM-51; mediatrice familiare e scolastica; Presidente dell'Associazione Essere Oltre ETS; socia APEI â€“ Associazione Pedagogisti Educatori Italiani e componente delle Commissioni Nazionali Scuola, DisabilitÃ , Libri ed Editoria.

Nota redazionale: le situazioni descritte sono ricostruzioni composite e anonimizzate a fini divulgativi. Le informazioni hanno finalitÃ informative e richiedono sempre una valutazione professionale riferita al singolo caso.

Discalculia: scuola, servizi e possibilitÃ