Invecchiamento attivo, radici e ali

PESCARA – Promuovere la longevità il benessere psicofisico. Con questo obiettivo è stato presentato, nella cornice dell'Aurum a Pescara, la prima edizione dell’Abruzzo Longevity Forum, la grande dedicata alla salute, la longevità e l’invecchiamento attivo. L'Associazione Spazio Donna Abruzzo ha presentato il progetto "RADICI & ALI: Dialoghi tra generazioni".

L’iniziativa, cofinanziata dalle Politiche Sociali della Regione Abruzzo nell’ambito del PR FESR 2021-2027 derivanti dai fondi europei, vede come capofila l’associazione Spazio Donna Abruzzo, operante in partenariato e in rete con diverse e qualificate realtà associative del territorio.

Un’offerta di attivita' gratuite per over 65 e Caregiver.

Il percorso è rivolto a tutti i residenti over 65 di Pescara e provincia e prevede una serie di attività completamente gratuite pensate per stimolare il corpo, la mente e la socialità, sono previste attività motorie adattate, sessioni di Brain Fitness per l'allenamento cognitivo, laboratori di musicoterapia, laboratori ludico-creativi, sensoriali e l'iniziativa "Orto narrante", un viaggio esperienziale alla riscoperta delle erbe spontanee e della tradizione locale. Inoltre e' previsto un percorso “Memoria della cucina” , un laboratorio enogastronomico, alla (ri)scoperta di sapori e tradizioni di mare e terra d'Abruzzo), registrati e digitalizzati attraverso Podcast & Storytelling per la conservazione dei ricordi comunitari.

Inclusione digitale e dialogo intergenerazionale: Sessioni di "Help Desk di cittadinanza digitale" per l'autonomia nell'uso delle tecnologie e momenti di confronto integrato con gli studenti del Liceo Classico "G. D’Annunzio" di Pescara.

Prevenzione salute e supporto : Incontri tematici con esperti della salute, screening neurocognitivi e uno sportello di ascolto psicologico.

Prendersi cura di chi cura: Una sezione interamente strutturata per offrire sostegno emotivo e formativo ai familiari e ai caregiver.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per i cittadini over 65. I laboratori e gli incontri prenderanno il via a partire dal mese di novembre e si svolgeranno presso la sede di Via Raffaello a Pescara.

Nelle prossime giornate verrà diffuso il calendario completo degli appuntamenti. Per rimanere aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale del progetto al seguente link: ? https://www.facebook.com/share/19dPJZJwiu/