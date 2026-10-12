Nadia Di Rocco affiancherÃ la famiglia Loffredo di Lanciano: Â«I diritti dei bambini e delle famiglie non possono essere ignoratiÂ»

La Presidente dellâ€™Associazione Quei Bravi Ragazzi Family al fianco della famiglia Loffredo, insieme agli avvocati Angelo e Sergio Pisani. Dopo la condanna europea, lâ€™appello per maggiori controlli, trasparenza e responsabilitÃ nelle decisioni che riguardano i minori.

Da anni portiamo nelle piazze e nelle istituzioni la voce di madri e padri che chiedono ascolto, spiegazioni sulle decisioni che hanno cambiato la vita dei loro figli e risposte concrete. Le manifestazioni e le petizioni consegnate a Palazzo Chigi nascono da una richiesta precisa: garantire che ogni decisione riguardante i minori sia motivata, verificabile e realmente orientata al loro superiore interesse.

La vicenda esaminata dalla Corte europea dei diritti dellâ€™uomo nel caso L.Z. e D.Z. contro Italia, con il riconoscimento di una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, richiama le istituzioni a una responsabilitÃ che non puÃ² piÃ¹ essere rinviata. Non basta parlare di tutela dei minori: occorre verificare che gli interventi siano proporzionati, che le decisioni siano rispettate e che i legami familiari non vengano compromessi da ritardi, omissioni o valutazioni insufficientemente approfondite.

Per questo chiediamo controlli effettivi sullâ€™operato dei servizi sociali e degli educatori, verifiche indipendenti sulle relazioni che incidono sul destino dei bambini, ispezioni nelle strutture di accoglienza e risposte tempestive alle segnalazioni delle famiglie. Chi opera in un ambito tanto delicato deve essere sottoposto a verifiche trasparenti e chiamato a rispondere delle proprie responsabilitÃ .

La sicurezza dei bambini viene prima di tutto. Proprio per questo, ogni allontanamento deve essere valutato con rigore e fondato su elementi solidi. Proteggere un minore significa anche rispettare il suo diritto a mantenere i legami familiari, quando ciÃ² sia sicuro e conforme al suo interesse.

In questo impegno si inserisce la mia decisione di affiancare la famiglia Loffredo di Lanciano, insieme agli avvocati Angelo e Sergio Pisani, affinchÃ© la loro vicenda riceva attenzione e ascolto, nel rispetto delle garanzie previste. Come presidente dellâ€™associazione Quei Bravi Ragazzi Family, ritengo fondamentale che ogni famiglia possa essere ascoltata e che ogni decisione riguardante un bambino sia assunta con la massima responsabilitÃ .

Non chiediamo privilegi nÃ© scorciatoie. Chiediamo istituzioni capaci di rendere conto delle proprie decisioni, procedure trasparenti e strumenti di controllo che tutelino davvero i minori e i loro diritti.

Uno Stato giusto non teme le verifiche: le garantisce.

Un bambino non Ã¨ un fascicolo da archiviare. Una famiglia non Ã¨ un problema da mettere a tacere. Dietro ogni provvedimento ci sono vite, affetti e ferite che possono durare anni.

Ãˆ tempo che alle famiglie vengano offerte risposte, oltre alle parole. PiÃ¹ garanzie, piÃ¹ controlli, piÃ¹ responsabilitÃ . Mai piÃ¹ indifferenza davanti al dolore.

Nadia Di Rocco

Presidente dellâ€™associazione Quei Bravi Ragazzi Family