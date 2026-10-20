Neuropedagogia - La scienza dell’apprendere e la responsabilità di educare

La scienza dell’apprendere e la responsabilità di educare

Che cosa può offrire la neuropedagogia alla scuola e quali evidenze servono per trasformare la conoscenza dei processi cognitivi in scelte educative efficaci

Di Assunta Di Basilico

Una difficoltà di apprendimento pone una domanda scientifica e una responsabilità educativa: quali processi sono coinvolti e quali condizioni possono favorire un cambiamento? Rispondere richiede di integrare l’osservazione della persona con lo studio della memoria, dell’attenzione, delle emozioni e dei contesti. La neuropedagogia acquista rilevanza proprio in questo confronto, purché le ipotesi sul funzionamento cerebrale siano distinte dalle prove di efficacia degli interventi scolastici.

Con questo termine si indica un orientamento interdisciplinare che avvicina pedagogia, psicologia e neuroscienze. Nel dibattito internazionale il confronto si sviluppa nelle neuroscienze educative e nell’area Mind, Brain and Education. La sua utilità dipende dalla capacità di collegare livelli diversi di analisi: i meccanismi biologici, i processi cognitivi e l’esperienza concreta dell’alunno. Conoscere un correlato cerebrale dell’apprendimento, da solo, non permette di stabilire quale metodo didattico funzionerà in una classe.

Nel mio lavoro di educatrice socio-pedagogica e pedagogista, sostenuto anche dalla laurea magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, considero questo raccordo un terreno di responsabilità professionale. L’impegno come componente delle Commissioni nazionali APEI Scuola, Disabilità e Libri–Editoria e come presidente dell’Associazione Essere Oltre ETS si colloca in una prospettiva di prevenzione educativa e di diffusione consapevole delle conoscenze. Integrare saperi diversi significa tradurli in domande pertinenti, obiettivi espliciti e interventi verificabili, nel rispetto delle competenze di ciascuna professione.

Plasticità cerebrale e limiti delle deduzioni educative

Il cervello adulto conserva capacità di modificazione legate all’esperienza. Un noto studio di Draganski e collaboratori, pubblicato su Nature nel 2004, documentò cambiamenti strutturali selettivi e transitori associati all’apprendimento di un compito di giocoleria. Il risultato costituisce un esempio di plasticità dipendente dall’esperienza; non dimostra che qualsiasi esercizio migliori tutte le capacità cognitive o che i suoi effetti si trasferiscano automaticamente al rendimento scolastico [1].

La conseguenza pedagogica va formulata con precisione. Le opportunità formative e l’esercizio hanno valore, ma obiettivi, tempi e risultati devono essere definiti rispetto alla capacità effettivamente allenata. Un miglioramento nel compito praticato non equivale necessariamente a un progresso generale dell’intelligenza o dell’autonomia. Per verificarlo occorre osservare se la competenza viene utilizzata anche in situazioni differenti e se il cambiamento si mantiene nel tempo.

Le funzioni esecutive nella vita della classe

Nella rassegna pubblicata nel 2013, Adele Diamond descrive tre componenti fondamentali delle funzioni esecutive: controllo inibitorio, memoria di lavoro e flessibilità cognitiva. Queste capacità sostengono la regolazione del comportamento e l’azione orientata a uno scopo. Consentono, per esempio, di trattenere un’informazione mentre si svolge un’operazione, resistere a una risposta impulsiva e cambiare strategia quando la precedente non funziona [2].

Per chi educa, tale quadro suggerisce di scomporre l’osservazione. Un compito incompleto può dipendere da difficoltà differenti: comprendere il linguaggio della consegna, mantenerne i passaggi, selezionare le informazioni o organizzare il lavoro. Prima di interpretarlo come disinteresse, è utile formulare ipotesi alternative e verificare quali sostegni producano un cambiamento osservabile. Una sequenza scritta, un esempio svolto o una riduzione graduale dell’aiuto possono diventare scelte da sperimentare, documentandone gli esiti.

Memoria e strategie sostenute dalla ricerca

Un contributo operativo proviene dalla psicologia cognitiva. La rassegna di Dunlosky e collaboratori del 2013 attribuisce elevata utilità alla pratica di recupero delle informazioni e alla distribuzione dello studio nel tempo. La prima richiede di richiamare attivamente ciò che si è appreso; la seconda prevede sessioni separate, anziché concentrare tutto il lavoro in un’unica occasione [3].

In una proposta didattica questo può tradursi in brevi domande a distanza dalla spiegazione, ricostruzioni autonome dei concetti e riprese programmate. Il recupero può essere accompagnato da un riscontro che consenta di correggere gli errori. La scelta va calibrata sui contenuti e sulle conoscenze pregresse: ricordare una definizione e comprendere un problema complesso richiedono anche attività differenti. La verifica educativa deve quindi distinguere il ricordo immediato, il mantenimento e l’utilizzo delle conoscenze.

Emozioni e cognizione come processi interdipendenti

«We Feel, Therefore We Learn», ossia «Sentiamo, dunque apprendiamo», è il titolo dello studio teorico pubblicato nel 2007 da Mary Helen Immordino-Yang e Antonio Damasio. Gli autori discutono l’intreccio tra processi emotivi, cognizione e funzionamento sociale, mostrando perché il significato personale dell’esperienza meriti attenzione nella riflessione educativa [4]. La formula richiama un’interdipendenza; non stabilisce che qualunque emozione, in qualsiasi intensità, migliori l’apprendimento.

Da questa prospettiva deriva una proposta pedagogica: osservare anche come lo studente interpreta il compito, quale timore associa all’errore e quali condizioni favoriscono la partecipazione. Correzioni comprensibili, richieste graduali e occasioni di confronto possono essere progettate e valutate insieme agli obiettivi disciplinari. Anche scrittura espressiva, musica e attività artistiche richiedono finalità definite: il loro valore educativo va documentato attraverso indicatori coerenti, senza attribuire automaticamente a un laboratorio effetti specifici sul cervello.

Il ruolo della competenza pedagogica nella prevenzione

La mia formazione nella mediazione familiare e scolastica, nella musicoterapia e nell’arteterapia orienta l’attenzione ai linguaggi espressivi e alla qualità della relazione. In una progettazione scientificamente consapevole, tale pluralità professionale richiede di chiarire quale funzione svolge ogni attività e come se ne osservano i risultati. In un laboratorio educativo, per esempio, si possono rilevare la partecipazione, la capacità di descrivere un vissuto o la gestione dei turni comunicativi, evitando di confondere tali osservazioni con una valutazione clinica.

La prevenzione educativa prende forma nella continuità dell’osservazione e nella tempestività dei sostegni. Documentare difficoltà persistenti, confrontare le osservazioni tra scuola e famiglia e verificare l’accessibilità delle proposte permette di individuare gli ostacoli e orientare le decisioni. Quando necessario, il raccordo con i servizi competenti integra il percorso: l’intervento pedagogico mantiene i propri obiettivi educativi e collabora con le altre professionalità.

Per l’inclusione conta anche ciò che accade nell’ambiente. Materiali leggibili, consegne comprensibili, tempi adeguati e modalità diverse di espressione possono essere progettati in rapporto agli obiettivi. La personalizzazione richiede valutazioni aggiornate e non dovrebbe irrigidirsi in classificazioni immutabili dello studente.

Dalla divulgazione alla verifica delle evidenze

Dekker e collaboratori hanno documentato nel 2012 la presenza di neuromiti tra insegnanti interessati alle neuroscienze: credenze che derivano da interpretazioni scorrette delle conoscenze sul cervello. L’idea di utilizzare soltanto il dieci per cento del cervello e l’assegnazione degli alunni a stili fissi di apprendimento sono esempi ricorrenti [5]. Una terminologia neuroscientifica, pertanto, non garantisce la validità di una proposta.

Il criterio decisivo è metodologico: quali risultati vengono misurati, rispetto a quale confronto, su quali destinatari e per quanto tempo? Occorre distinguere gli studi che descrivono un’associazione da quelli che consentono di valutare gli effetti di un intervento. Anche un risultato statisticamente significativo va interpretato considerando l’entità del beneficio, la sua rilevanza educativa e la possibilità di riprodurlo nei contesti scolastici.

Questa attenzione restituisce valore alla competenza di educatori e pedagogisti: formulare obiettivi, scegliere strumenti, osservare i processi e rivedere la progettazione sulla base degli esiti. La professionalità educativa contribuisce così a rendere la ricerca interrogabile e utilizzabile nella quotidianità della scuola.

John Dewey scriveva nel 1897: «L’educazione è un processo di vita e non una preparazione alla vita futura» (traduzione dall’originale, My Pedagogic Creed, articolo II) [6]. Il richiamo conserva una pertinenza pedagogica: la qualità dell’esperienza presente ha valore per la persona che apprende. Non è una prova neuroscientifica, ma un orientamento sul significato dell’educare.

La sfida della neuropedagogia consiste nel costruire un dialogo esigente tra conoscenza e responsabilità. Comprendere meglio i processi dell’apprendimento può affinare le scelte; verificarne gli effetti permette di correggerle. La qualità di una scuola si riconosce anche da questa disponibilità a osservare, documentare e cambiare, perché ogni alunno possa trovare condizioni concrete di partecipazione e crescita.

L’autrice

Dott.ssa Assunta Di Basilico — Educatrice socio-pedagogica (L-19) e pedagogista (LM-85); laureata magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (LM-51); mediatrice familiare e scolastica; musicoterapeuta; arteterapeuta; docente di discipline olistiche; counselor e coach. Presidente dell’Associazione Essere Oltre ETS. Socia APEI, Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani, e componente delle Commissioni nazionali Scuola, Disabilità e Libri–Editoria.