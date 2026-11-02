Maltempo, quercia cade in via Passo della Portella e per poco non finisce su una casa [FOTO]

Paura nel pomeriggio di oggi in via Passo della Portella, dove una quercia è precipitata all'improvviso e solo per un caso fortuito non si è abbattuta sull'abitazione che si trova di fronte, dove avrebbe potuto causare danni molto seri. L'episodio è stato sicuramente favorito dal maltempo che sta imperversando in città, anche se «già da tempo la pianta era ammalata, si vedeva chiaramente», ci riferisce un cittadino. «Tuttavia, per colpa degli “ambientalisti a tutti i costi”, non si è provveduto al suo taglio, anzi è stata addirittura ristretta la strada pur di non abbatterla». La quercia è caduta parallelamente alla via e ha travolto un palo della luce. L'area è stata transennata dagli operai del Comune.

«Non sempre il verde è sinonimo di città bella e sicura», aggiunge il cittadino. Se non si investe nella cura del verde, la nostra città rischia di diventare sempre più pericolosa. Dobbiamo aspettare il morto per capire che non si possono salvare capra e cavoli? Viabilità o verde? Cura o abbandono? Se non ci sono i soldi bisogna prenderne atto e tutelare le persone. Anche a me piace il verde, ma si vede lontano un chilometro quando una pianta soffre: in quel caso, purtroppo, bisogna abbatterla. La casa qui davanti avrebbe potuto non esserci più se quella quercia fosse caduta con un angolo diverso: avrebbe potuto uccidere chiunque. Basta vedere come erano ridotte le radici. Adesso speriamo che vengano presi provvedimenti con l'altro albero che sta qui accanto».