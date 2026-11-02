Maltempo, segnalati allagamenti in via Anelli nei pressi della scuola Malaguzzi

Un residente di via Anelli, a Pescara, ci segnala “l'ennesimo allagamento nei pressi della scuola Malaguzzi che crea problemi a scolaresche e residenti”. Il problema si è riproposto ancora una volta in occasione del maltempo di queste ultime ore.

“Da anni - spiega l'uomo - abbiamo segnalato al Comune di Pescara problemi alla rete fognaria che causano allagamenti in tutta l'area, ma nessun intervento è stato finora eseguito”. Si chiede pertanto un intervento, da parte di chi di dovere, che sia il più celere possibile.