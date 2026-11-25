Allontanare una donna dagli amici e dalla famiglia, impedirle di usare il proprio denaro, decidere come deve vestirsi, insultarla e poi dire che si trattava di uno scherzo: non è amore.

È il messaggio del video realizzato dalle ostetriche dell’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti insieme all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e all’Ordine regionale della professione ostetrica dell’Abruzzo, con la collaborazione dell'Ufficio stampa e comunicazione della Asl, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Qui il video https://www.youtube.com/shorts/2fSMAhERg7k

Per l'Open Week contro la violenza sulle donne da martedì 24 a venerdì 27 novembre 2026, dalle 11.00 alle 16.00, le studentesse del Corso di studi in Ostetricia distribuiscono materiale informativo in due punti dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti: nell’atrio principale e nell’atrio degli ambulatori della Clinica ostetrico-ginecologica, al livello 12, nodo AB. L’iniziativa, promossa dalla Clinica in collaborazione con il Corso di studi in Ostetricia e l’Ordine regionale della professione ostetrica dell’Abruzzo, ha l’obiettivo di far conoscere i servizi e i percorsi di assistenza e tutela disponibili.

Il video, intitolato «Non è amore», è diffuso nei canali informativi della Asl e nelle sale d’attesa dei Cup e degli ingressi delle strutture ospedaliere e territoriali. Senza parole pronunciate, attraverso immagini, testi e musica, invita a riconoscere i segnali di controllo e violenza in una relazione.

Decidere come una donna deve vestirsi significa negarle la possibilità di scegliere per sé: «Il tuo corpo, le tue scelte». Gestire tutto il suo denaro e impedirle di usarlo è una forma di controllo economico. Il video ricorda che nessuna relazione giustifica una costrizione: «Il consenso è indispensabile». Anche la gelosia e la paura sono al centro dei messaggi delle ostetriche: «La gelosia non è una prova d’amore» e «La paura non è normale in una relazione».

«Non è colpa tua» è il messaggio rivolto alle donne che subiscono violenza. A chi riconosce questi segnali in una persona cara, invece, il video rivolge un invito preciso: «Non voltarti dall’altra parte».

Le ostetriche ricordano il loro ruolo accanto alle donne in ogni fase della vita e indicano a chi rivolgersi per chiedere aiuto: il 1522, numero antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, anche via chat. In caso di pericolo immediato, il numero da chiamare è il 112.