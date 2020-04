Maglia 'special' del Delfino: successo per il contest per piccoli designer

E’ questa la splendida maglia disegnata dal piccolo Luigi D’Agostino di appena 6 anni, vincitrice del contest ideato dalla Pescara Calcio “Disegna la Maglia Special del Delfino” e che in queste ore sta riscuotendo un grande successo mediatico.

Sono stati centinaia i disegni inviati sulle pagine social della Pescara Calcio, realizzati con fantasia e passione seguendo temi #BiancAzzurri davvero variegati ma con unico scopo, dare un calcio a questo #Covid19.

Giorni e giorni di votazioni, eliminazioni, qualche delusione, ma tutti uniti dallo spirito giocoso che questo #contest è riuscito a regalare ai piccoli bambini e bambine della Scuola Calcio Pescara. Infine la sorpresa, quel il messaggio della casa di produzione di abbigliamento sportivo tutta italiana Erreà: “Realizzeremo la maglia vincitrice”.

Ed eccola! con l’azzurro interrotto da un arcobaleno di speranza, il #Delfino caro a tutti i tifosi che gioca con un pallone tra le onde del mare; una sintesi perfetta ed emozionante se solo si pensa ideata da una matita di appena 6 anni e che ora regala a tutti noi quella speranza e la voglia di ricominciare.

Come tutte le maglie e i capi Erreà, sarà realizzata e certificata Oeko-Tex Standard 100, una garanzia di assoluta sicurezza e qualità in tutela di tutti i consumatori. Messa nel kit prima squadra diventerà ufficialmente la maglia pregara dei #BiancAzzurri in Campionato, ma nulla vieta qualche sorpresa a partire già dal ritiro con iniziative benefiche e la messa in vendita del prodotto.

Ma le sorprese non sono terminate! il piccolo Luigi sarà ospite di Erreà nella sede di Parma, una visita che seguiremo con le telecamere #DelfinoChannel, per toccare con mano la scelta dei materiali e vivere una giornata particolare tra designer e produzione. Inoltre, anche la maglia seconda classificata, del piccolo Simone Ciccocioppo, sarà realizzata e diventerà la divisa ufficiale per le partite Scuola Calcio Pescara. Premio anche per il terzo classificato Federico Di Blasio con una maglia gara ufficiale Pescara Calcio con nome e numero.

Soddisfatti per questa iniziativa, la Pescara Calcio ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo in favore dei bambini e contribuendo fattivamente a colorare questo delicato momento.