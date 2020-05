Ribalta internazionale per 'Scuola in Movimento' del Coni Abruzzo

Il Coni Abruzzo e la Scuola regionale dello Sport, nell’ambito del Progetto “Scuola in Movimento” e grazie al lavoro del Comitato Scientifico, costituito dalle facoltà di Scienze Motorie delle Università di Chieti/Pescara e dell’Aquila, partner, hanno realizzato uno studio scientifico che ha appena ottenuto un importante riconoscimento internazionale.

E’ stato infatti pubblicato sulla rivista scientifica ‘Plos One‘ – si legge in una nota del Coni Abruzzo – un lavoro di ricerca su competenza motoria reale e competenza motoria percepita in bambine e bambini di 6-7 anni che hanno partecipato a ‘Scuola in Movimento’, iniziativa rivolta alle scuole primarie della regione per la promozione di sani stili di vita e corrette abitudini alimentari.

Dal punto di vista applicativo, i risultati della ricerca sostengono l’utilità del progetto e sottolineano come il miglioramento delle competenze motorie dei giovani possa aumentare la loro motivazione verso l’esercizio dell’attività fisica e contribuire allo sviluppo di sane abitudini di vita.

L’articolo è liberamente consultabile e scaricabile all’indirizzo:

https://journals.plos.org/plosone/article