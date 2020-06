Il Pescara si è rimesso in moto: via agli allenamenti collettivi

In vista della ripresa del campionato di Serie B, sono ricominciati gli allenamenti con seduta collettiva in casa Pescara, sotto la guida tecnica di mister Nicola Legrottaglie e del suo staff.

Gruppo biancazzurro quasi al completo al Delfino Training Center e “primo approccio al protocollo di sicurezza con l’indicazione di percorsi specifici, verifica della temperatura corporea e divisione per gruppi smistati in più spogliatoi”, si legge in una nota del club.

La ripresa della preparazione per i giocatori, in vista del ritorno in campo previsto per il 20 giugno, è stata caratterizzata dall’iniziale fase di riscaldamento con l’esecuzione di esercizi aerobici e corsa, a seguire movimenti con la palla attacco contro difesa e partitelle a tema.

Come detto, gruppo pressoché al completo per Legrottaglie, ad eccezione di Gennaro Scognamiglio e Andrea Di Grazia, che hanno svolto un lavoro differenziato, e Marco Tumminello, ancora fermo per nuovi problemi fisici con la necessità di ulteriori esami strumentali a causa di una sospetta distrazione al collaterale.

SEBASTIANI DIVENTA NONNO – Il presidente Daniele Sebastiani è nonno: è venuta alla luce la piccola Diamante, primogenita della figlia Michela e del calciatore Alessandro Bruno. In una nota ufficiale gli auguri del club alla famiglia.