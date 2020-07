Sebastiani ha scelto: Sottil nuovo allenatore del Pescara

Il Pescara ha scelto Andrea Sottil. L'ex tecnico del Catania è il nuovo allenatore del club biancazzurro.

Accordo per sei partite, quelle che restano da giocare per completare il calendario ‘regolare’ del campionato. Ci sarà lui, venerdì sera, in panchina all’Adriatico nell’importante sfida con il Perugia.

Allenatore con la “giusta gavetta” – ha detto il presidente Daniele Sebastiani in un’intervista a Rete8 – che dovrà dare una mano al gruppo in questa fase delicata.

Oltre a Sottil c’era stata la possibilità di richiamare Luciano Zauri, rilevato da Nicola Legrottaglie il 20 gennaio scorso, poi la scelta è ricaduta sull’ex mister degli etnei, ha confermato lo stesso Sebastiani che ha escluso un qualsiasi contatto con Zeman.