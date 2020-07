Andrea Capitanelli: "Vorrei riportare al più presto Pescara in Serie B"

Primo importante tassello per il roster del Pescara Basket 2020/2021, con la società biancazzurra che comunica la permanenza in riva all'Adriatico di Andrea Capitanelli.

Dopo aver sposato il progetto Pescara Basket già lo scorso anno in C Silver, viaggiando ad oltre 12 punti di media fino al momento dell'interruzione, il lungo classe 1986 sarà anche nella prossima stagione un punto di riferimento fondamentale sotto i tabelloni per la compagine del presidente Di Censo, mettendo al servizio di coach Vanoncini e dei suoi compagni di squadra esperienza, leadership e carisma, nonché la consueta grinta che lo ha accompagnato in tutte le partite della sua carriera.

Queste le parole del leader biancazzurro: "sono molto carico per la nuova stagione e sono molto felice di far parte ancora di questa squadra. Nutro grandi aspettative per il campionato, perché vorrei riportare Pescara, una città che ormai mi ha adottato visto che sono qui da cinque anni, al più presto in Serie B e, in caso la domanda di ripescaggio in C Gold venga accolta, mi piacerebbe farlo già quest'anno. Inoltre abbiamo ingaggiato un ottimo allenatore e sono sicuro che tirerà fuori il meglio da tutti noi"

Con Capitanelli comincia a prendere forma l'organico per la nuova stagione, con la società biancazzurra che ribadisce l'intenzione di voler recitare un ruolo da protagonista e di dare continuità ad un progetto iniziato già lo scorso anno in C Silver, interrotto sul più bello, con la compagine pescarese prima in classifica, solamente dalla pandemia.

Ma la campagna di rafforzamento del Pescara Basket è appena all'inizio, con diverse trattative in fase di definizione che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.