Super colpo Pescara Basket: da Molfetta arriva il cannoniere lituano Mantvydas Staselis

Il primo volto nuovo in casa biancazzurra è uno di quelli pesanti per il panorama della Serie C Gold, con il Pescara Basket che comunica di aver ingaggiato il cannoniere lituano Mantvydas Staselis, reduce da una stagione esaltante in quel di Molfetta in Serie C Gold, con la cavalcata in vetta dei pugliesi interrotta solamente dallo stop ai campionati imposto dalla pandemia.

Classe 1994, guardia di 193 cm, Staselis è un prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team, con il quale disputa anche l'Eurolega giovanile nel 2011/2012, per poi muovere i primi passi da professionista nella seconda divisione lituana con la casacca del Jazz Diremta, con cui dal 2013/2014 al 2014/2015 viaggia a quasi 12 punti di media in 63 partite.

Nel 2015/2016 si trasferisce in Spagna per due stagioni, indossando la casacca del Logrono nella seconda serie iberica (Leb Gold) e di Leon in terza serie (Leb Silver), prima di fare ritorno in patria al Palangos Kursiai ed a Telseai, sempre nella seconda divisione.

Nel 2018 sbarca per la prima volta in Italia a Salerno in C Gold Campania, dove in ventiquattro partite viaggia ad oltre 20 punti di media, quarto realizzatore del campionato, contribuendo in maniera importante al raggiungimento della semifinale play off della sua squadra dopo il terzo posto in stagione regolare.

Nel 2019/2020 si trasferisce a Molfetta in C Gold Puglia, con cui al momento dell'interruzione era al comando della graduatoria a pari punti con Monopoli, nonché leader della classifica marcatori con 22,0 punti di media (con un high di 40 realizzati nella vittoria 67-87 sul campo di Monteroni alla sesta giornata lo scorso 11 Novembre), tirando con il 68% da 2, il 45% da 3 in quasi 36 minuti a partita, confermando le sue doti di realizzatore implacabile ed aggiungendoci anche 4,1 rimbalzi e 2,6 assist.

Staselis può vantare anche diverse presenze nelle varie rappresentative nazionali della Lituania e sarà sicuramente uno dei punti di forza maggiori della nuova avventura del Pescara Basket.

Queste le prime parole da neo biancazzurro del cannoniere lituano, che nella giornata di sabato 19 Luglio è convolato a giuste nozze con la sua Greta:

"sono molto felice di unirmi al Pescara Basket e farò tutto quello che posso per aiutare la squadra a vincere in ogni partita. Spero diventeremo tutti in breve tempo una grande famiglia ed in ogni caso lavoreremo durissimo per raggiungere tutti i nostri obbiettivi. Sono molto carico per questa nuova avventura a Pescara e non vedo l'ora di tornare ad assaporare tutte le sensazioni e le emozioni che si vivono all'interno del campo di gioco. Il basket durante la quarantena mi è mancato tantissimo"

La società biancazzurra intende inoltre ringraziare il suo agente italiano Andrea Capasso, che ha avuto un ruolo decisivo nella definizione della trattativa grazie anche e soprattutto all'ottimo rapporto professionale con il presidente Di Censo, che ha reso quindi possibile l'approdo al Pescara Basket di uno dei giocatori più forti, se non il più forte, dell'intera Serie C Gold italiana.

Rinnovandogli le congratulazioni ed augurandogli tutta la felicità di questo mondo per il suo matrimonio, rivolgiamo a Staselis ed alla sua consorte Greta il nostro più caloroso BENVENUTO!