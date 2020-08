Pescara-Perugia 2-1, Fiorillo: "La salvezza vale una vita. Faremo di tutto per raggiungerla"

Parola a Vincenzo Fiorillo. Il capitano del Pescara ha espresso il proprio parere in conferenza stampa nel post-gara di Pescara-Perugia, terminata 2-1 in favore dei biancazzurri. Nonostante la vittoria conquistata all'Adriatico la salvezza si giocherà negli ultimi 90' al Curi. Le parole di Fiorillo:

Il gol subìto poteva costare a livello mentale, invece questa squadra ha dimostrato che con le unghie ed i denti voleva riprendere questa partita e ribaltarla. All'intervallo ci siamo guardati e al di là di tutte le difficoltà ed i limiti che abbiamo dimostrato durante questa annata oggi è stato messo in campo quel cuore che serve per raggiungere la salvezza. Credo che di play-out giocati sulle punte dei piedi non esistano, in queste partite deve venire fuori un'altra qualità, più umana che tecnica e oggi questa squadra l'ha dimostrato. E' solo il primo tempo, adesso dobbiamo recuperare le energie e prepararci per venerdì che sarà una battaglia. Per noi la salvezza vale una vita e faremo di tutto per raggiungerla. Abbiamo un piccolo vantaggio anche se queste partite si giocano sul filo dell'energia mentale, andremo lì per rimettere un grande cuore in campo e tirare fuori da dentro tutte le energie che abbiamo per portare a casa il risultato in qualsiasi maniera. Sfido chiunque, quando giochi per un obiettivo così importante, a giocare in maniera totalmente sbarazzina ed in attacco. Quando ti trovi in qualsiasi situazioni ci vuole personalità e la posta in palio è altissima. Questa squadra dimostra che quando va in difficoltà e deve rialzarsi è capace di fare cose discrete. Penso che la natura di questa squadra sia avere non solo equilibrio ma anche provare a vincere. L'attaccamento che ho per questo posto fa si che a volte enfatizzi un pò troppo le mie emozioni. Quando le cose vanno bene tutto è amplificato mentre in certe situazioni pesa perché la voglia che ho io di portare a casa questa salvezza è una questione di futuro e di vita professionale."