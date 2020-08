Giudice sportivo, ammenda per il Pescara

Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 5000 euro ai danni del Pescara, per aver lanciato un pallone proveniente dalla panchina e l'esplusione da parte del giudice di gara a l team manager Andrea Gessa. Ecco il comunicato :

A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: SERIE BKT Gara del 10 agosto 2020 - Playout andata Pescara-Perugia 2-1 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 agosto 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: " " " N. 67 SERIE BKT Gara del 10 agosto 2020 - Playout andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETA' Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto, al 49° del secondo tempo, dal proprio Dirigente accompagnatore ufficiale.