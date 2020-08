L'omaggio della Lega di Serie B ad Hugo Campagnaro

Ha chiuso la sua carriera da calciatore come meglio non poteva, conquistando la salvezza, sofferta certo e forse per questo ancora più significativa, con la maglia del Pescara giocando a testa alta e con grande determinazione le due ultime partite dello spareggio play out con il Perugia.

Per Hugo Campagnaro, difensore argentino Campione del Mondo, è arrivato il momento dei saluti. Tra i tanti omaggi che in queste ore gli stanno arrivando anche quello espresso dalla Lega di Serie B con la nota che di seguito pubblichiamo.

“Ha messo fine alla sua carriera da calciatore nel migliore dei modi, Hugo Campagnaro, che a 40 anni ha guidato la difesa e la squadra al raggiungimento della salvezza nel play out.

Una prestazione da applausi la sua, come la sua intera carriera. Marcatura perfetta, esperienza e qualità tecniche intramontabili quelle del difensore argentino, che hanno aiutato il Pescara a raggiungere, non senza soffrire, la salvezza.

Un omaggio doveroso per un giocatore da sempre esempio per compagni e avversari“.