E' ufficiale il Pescara Basket è ammesso al campionato di Serie C Gold Marche-Abruzzo-Umbria 2020/2021

La notizia tanto attesa dagli appassionati sostenitori biancazzurri è finalmente arrivata: in mattinata il comitato regionale Fip Marche ha comunicato ufficialmente che il Pescara Basket è ammesso al campionato di SERIE C GOLD Marche-Abruzzo-Molise, insieme al Basket Todi.

Un provvedimento che era nell'aria e che man mano che passavano i giorni si faceva sempre più concreto dalle notizie che giungevano dal mondo della pallacanestro e soprattutto dall'assenza di sorprese nelle precedenti due scadenze del 31 Luglio e del 5 Agosto.

Un risultato importante e meritato, sostanzialmente ottenuto sul campo, in quanto la compagine biancazzurra, prima dell'interruzione a causa della pandemia, aveva chiuso al comando la stagione regolare di Serie C Silver, al termine di un campionato difficilissimo e con la presenza di diverse formazioni attrezzate per competere nelle posizioni di vertice, ma condotto sempre in testa dal roster pescarese, il che lo poneva in posizione più che privilegiata per l'ammissione alla categoria superiore come è poi avvenuto.

La vittoria nel derbyssimo dell'ultima giornata, che ha permesso a Capitanelli e compagni di vincere la regular season davanti alla TASP, si è rivelato un successo davvero decisivo alla luce delle decisioni del comitato marchigiano, che ha ammesso in C Gold le due squadre che avevano vinto i rispettivi raggruppamenti regionali.

Grande soddisfazione, ovviamente, nello staff societario biancazzurro, che nel frattempo aveva condotto un mercato in funzione della probabilissima ammissione in Serie C Gold e che sarà prontissimo a questa nuova sfida.

Così il presidente Di Censo:

"Dopo tanta attesa siamo molto contenti di aver ottenuto quello che speravamo ed avevamo tanto cercato l'anno scorso e che ci eravamo anche meritati sul campo, chiudendo la regular season al comando senza però poter gioire nei play off. Voglio ringraziare i giocatori e lo staff che hanno creduto fortemente nel progetto molti prima dell'ufficialità ed anche un sentito ringraziamento al comitato regionale Fip Marche per averci accolto aiutandoci nella formalizzazione dell'ammissione al girone di C Gold Marche-Abruzzo-Umbria che esso stesso organizza."

Questo sarà quindi l'organico ufficiale delle quattordici partecipanti al campionato di Serie C Gold Marche-Abruzzo-Umbria:

ABRUZZO (4)

Pescara Basket

Unibasket Lanciano

Magic Basket Chieti

Vasto Basket

MARCHE (6)

Bramante Pesaro

Pisaurum Pesaro

Vigor Matelica

Falconara Basket

Robur Osimo

Sambenedettese

UMBRIA (4)