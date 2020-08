Pescara Calcio, Sebastiani: "Giovedì verrà scelto il nuovo tecnico"

Sono giorni frenetici in casa Pescara. Nella giornata di ieri c'è stato un lungo colloquio tra Massimo Oddo ed i dirigenti della società biancazzurra, ovvero il presidente Daniele Sebastiani ed i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Oddo ha chiesto un progetto biennale ed una squadra formata sia da giovani che da senatori che conoscono la piazza ma nonostante ciò si troverà un'intesa. Gigi Di Biagio resta la seconda ipotesi nel caso in cui Oddo non dovesse tornare sulla panchina del Delfino. Sottil e Pillon sembrano non trovare una possibile chance per poter allenare il Pescara. Intanto il presidente Sebastiani, a Pianeta B, ha confermato che la scelta del tecnico avverrà giovedì. In questi giorni si è parlato anche di un possibile ingresso in società da parte di Pessina, proprietario di un'azienda farmaceutica ed il terzo uomo più ricco d'Italia, ma il patron biancazzurro ha smentito queste voci:

“Abbiamo le idee molto chiare ma, dato che ho delle situazioni da definire, sceglierò l’allenatore nella giornata di giovedì. Sottil è stato a Pescara nelle ultime partite, Di Biagio è un tecnico che stimiamo molto e Massimo Oddo è un profilo che conosciamo, ma valutiamo anche altri profili. Ribadisco, la decisione arriverà giovedì”. Pessina? “Non ne so assolutamente niente, conosco Pessina di nome in quanto è una persona importante, ma non ho mai avuto alcun tipo di contatto. Ergo, è una voce assolutamente infondata”.