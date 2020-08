Pescara Basket, il 2 settembre il raduno e il 7 inizia la preparazione

Manca poco per l’inizio ufficiale dei lavori in casa Pescara Basket: infatti il sodalizio del presidente Di Censo si ritroverà mercoledì 2 Settembre, presso il Palasport di Via Elettra, alle ore 17.00, per poi recarsi presso la M.D.S. Medicina dello Sport, che gentilmente ha messo a disposizione le sue strutture ed il suo staff, per le visite mediche degli atleti, che saranno svolte anche giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 Settembre.

Inoltre, nella serata di mercoledì 2 Settembre al termine delle visite mediche svolte dal primo gruppo di atleti, presso il Bar Pasticceria Roberto, storica attività pescarese nonché uno degli sponsor principali del Pescara Basket, ci sarà un aperitivo cenato alla presenza di squadra, staff tecnico, staff dirigenziale, sponsor e media.

Una volta terminate le visite mediche, lunedì 7 Settembre a partire dalle ore 18.00, ci sarà il via alla preparazione per la nuova stagione, agli ordini del preparatore atletico Marco Pizzoli, sotto lo sguardo attento di coach Stefano Vanoncini e del suo staff.

Vacanze quindi agli sgoccioli per Capitanelli e compagni, i quali però hanno già da diverse settimane ricominciato a scaldare i motori, sempre sotto la guida attenta del preparatore Pizzoli, per la nuova stagione, così come Staselis e Raupys, anche loro già da tempo al lavoro in Lituania e pronti a raggiungere i propri compagni di squadra per dare il via alla nuova stagione che vedrà il sodalizio biancazzurro puntare a ben figurare nel campionato di Serie C Gold!