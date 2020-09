Si completa il roster del Pescara Basket per il prossimo campionato di Serie C Gold, che comunica ufficialmente la conferma dell'under Massimo Najafi anche per la stagione 2020/2021.

Esterno classe 2002, dopo gli inizi alla Pallacanestro Chieti, durante i quali riceve diverse convocazioni per le rappresentative regionali giovanili, passa all'Amatori Pescara dove nel 2017/2018 e nel 2018/2019 disputa il campionato Under 18 d'Eccellenza nonostante abbia ancora l'età per disputare l'Under 16.

Lo scorso anno approda in biancazzurro, dove sempre nell'Under 18 d'Eccellenza si mette in luce viaggiando alla media di 10,2 punti in 17 partite e comincia a muovere i primi passi anche tra i senior, totalizzando sette presenze nello scorso campionato di Serie C Silver durante le quali riesce a realizzare nove punti complessivi, mettendo in mostra tutti i progressi fatti sotto la guida di coach Fabio Di Tommaso.

In questa stagione Najafi entrerà a far parte stabilmente nel roster della prima squadra agli ordini di coach Vanoncini, per proseguire il suo processo di crescita e confrontarsi insieme agli altri under con un livello ancora superiore rispetto agli scorsi anni.

Con la conferma di Najafi si può sostanzialmente definire chiuso il mercato del Pescara Basket, con il roster che sarà comunque integrato dagli altri ragazzi del settore giovanile biancazzurro, principalmente atleti del 2002 e del 2003, i cui nomi saranno comunicati nei prossimi giorni.

Inoltre è un giorno speciale per Massimo, in quanto proprio nella giornata di oggi, mercoledì 2 Settembre, compie diciotto anni, entrando così nella maggiore età. Da parte di tutta la famiglia biancazzurra, capitanata dal presidente Di Censo, gli rivolgiamo tantissimi auguri di buon compleanno!