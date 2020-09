Presentate le nuove divise del Pescara (LE FOTO)

Sono state presentate le nuove divise della Pescara Calcio per il prossimo campionato di Serie B 2020-21. Ecco le 3 tipologie:

HOME KIT- Si conferma la tradizione per la prima divisa che ripropone il classico disegno a righe verticali azzurre su base bianca. La striscia larga rappresenta la novità per questa stagione sulla classica maglia casalinga. Le linee pulite ed essenziali con un particolare collo a giro sono impreziosite da tutte le cuciture a vista in oro come i profili delle maniche e della banda centrale.

Protagonista il pattern geometrico che movimenta la parte superiore delle righe azzurre con sottili linee più chiare che si intersecano a formare piccoli rombi e fini tratti a V. Prodotta in un tessuto tecnico leggero e confortevole realizzato con pregiati filati elasticizzati che favoriscono massima estensibilità del capo e traspirabilità. La striscia biancazzurra rappresenta ormai l’intera città, non solo la squadra di calcio. Ti si attacca addosso, prende la tua forma e vive le tue stesse emozioni. Il nostro HOME KIT 2020/21 mantiene classicità con l’inserimento dei profili oro, quale unica lega preziosa per identificare noi Pescaresi!

AWAI KIT- Modello stretch/aderente con girocollo classico e cuciture in vista per la seconda maglia, realizzata in un inedito ed innovativo verde brillante con dettagli nel collo e nelle maniche in azzurro. In questo caso la texture grafica gioca con il geometrismo sull’intera superficie della maglia a formare un motivo a rombi che si incrociano tono su tono per un effetto quasi tridimensionale. Prodotta in un tessuto tecnico leggero e confortevole realizzato con pregiati filati elasticizzati che favoriscono massima estensibilità del capo e traspirabilità.

THIRD KIT- Eleganza e identità si mescolano nella terza divisa. Su base azzurra spicca un’ampia fascia verticale bianca in cui compare l’immagine del delfino, simbolo del club.Sempre bianco con particolari blu scuri, il collo tagliato a polo valorizza ulteriormente lo stile essenziale ma molto raffinato della casacca. Dalla vestibilità semi-aderente, la maglia è in B-Hive, un innovativo tessuto costruito con una speciale trama ad alveare formata da micro camere d’aria. Il filato è doppio ma leggerissimo, composto da fibre di tonalità diverse per ottenere il caratteristico effetto “melange”, tipico dello stile tempo libero. Per diversificare la scelta la terza divisa è proposta anche in un’identica versione blu scura con profili in azzurro. Ispirato alla storica divisa 1980/81, il #THIRD KIT sarà presente in due varianti di colore e verrà indossato anche dai nostri portieri.