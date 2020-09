Sebastiani: "Fatta per Riccardi dalla Roma. Con De Laurentiis ho parlato per 4 giocatori"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto a "Calcio Napoli 24 Live", spiegando che con il club partenopeo sta trattando per 4 giocatori ed ha ufficializzato l'amichevole contro il club di De Laurentiis, in programma venerdì 11 settembre alle ore 18:00 allo Stadio San Paolo. In ottica mercato il presidente baincazzurro ha annunciato l'accordo con la Roma per Ricciardi, classe 2001:

"L'amichevole con il Napoli nasce dal fatto che loro avevano bisogno di fare un match impegnativo prima del campionato. Ci è stato chiesto e noi abbiamo accettato. Speriamo che gli impainti possano riaprire il prima possibile. Tutino e Palmiero? Ieri sono stato a Castel di Sangro, ho parlato con De Laurentiis per qualche ragazzo, ma ci piacciono sia i giovani che quelli meno giovani. Vediamo come andrà. Ho un accordo con la Roma per Riccardi, abbiamo già stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima settimana sarà a Pescara. L'obiettivo è quello di fare un gran campionato."