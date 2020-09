Del Grosso saluta il Pescara: "Questo è un arrivederci, tornerò nella mia Giulianova"

Cristiano Del Grosso saluta ufficialmente il Pescara. Dopo due stagioni, collezionando 39 presenze ed un gol realizzato nella stagione 2018-19, nella parttia vinta per 3-2 contro il Palermo. Il terzino tornerà al Giulianova, la squadra della sua città che milita in Serie D ed allenata da suo fratello gemello, Federico. Ecco il messaggio apparso sul proprio account Instagram ed a Rete8 Sport:

“Avrei voluto terminare la carriera in biancazzurro ma non sono affatto deluso. Ho apprezzato, e non poco, il parlare chiaro del Presidente e di Massimo Oddo. Nulla da obiettare. L’organico sarà rifondato. Ho preso atto. Sebastiani è molto più di un Presidente. Ha cercato di coinvolgermi da subito per il settore giovanile. Ma ho ancora voglia di giocare. Lo farò nella mia Giulianova dove sono nato e dove “morirò” calcisticamente. Darò un mano a mio fratello Federico. E dire che vent’anni fa eravamo, a 16 anni in C/1, i terzini titolari di un maglia gloriosissima, quella giallorossa. Si chiude un cerchio con un bel po’ di romanticismo. Il prossimo anno comincerò ad allenare i giovani. C’è già un impegno col Presidente del Pescara che non finirò di ringraziare al pari dei tifosi.”