Pescara Basket, aggregati in prima squadra i giovani del vivaio della società

Il Pescara Basket ha sistemato definitivamente anche gli ultimi tasselli del roster della prima squadra che andrà ad affrontare il campionato di Serie C Gold 2020/2021, con la compagine biancazzurra lieta di comunicare che i giovani, tutti prodotti del settore giovanile, Francesco Di Giovanni, Federico Pucci, Mavide Bravetti, Mamadou Seye, Bassidiki Traorè e Manolo Perella, saranno aggregati stabilmente agli ordini di coach Stefano Vanoncini.

Francesco Di Giovanni è una guardia del 2000 già da un paio di stagioni nel giro della prima squadra, avendo esordito in C Silver nel 2017/2018, con un'annata anche in C Gold a Lanciano. Esterno completo e dedito al gioco di squadra, nello scorso campionato di Serie C Silver è sceso in campo con la maglia biancazzurra in dodici occasioni realizzando sei punti complessivi.

Federico Pucci, fratello minore di Davide, è un esterno classe 2001 dotato di buona personalità e tecnica che gli consentono di essere determinante soprattutto in fase offensiva, dove può colpire sia dalla distanza che in avvicinamento a canestro. Reduce da una stagione con l'Under 18 d'Eccellenza a 9,0 punti in 17 gare disputate, Pucci ha anche cominciato a respirare l'aria della prima squadra in Serie C Silver, dove in 13 partite giocate ha realizzato 39 punti complessivi, con un high di 9.

Mavide Bravetti è un esterno del 2002 molto interessante, essendo dotato di una buona struttura fisica che gli permette di essere un fattore sia in fase offensiva che in quella difensiva, dove può difendere su più ruoli. Ottimo attaccante, con un tiro molto efficace anche dalla lunga distanza, nello scorso campionato Under 18 d'Eccellenza ha realizzato 69 punti in 11 gare disputate, ma in questo pre-campionato si è messo in luce già nel Memorial Massimiliano Scarpone disputato a Roseto, dove è stato il miglior realizzatore dei biancazzurri a 15,0 punti di media. Per lui in questa stagione si apriranno le porte della prima squadra, dove potrà sicuramente trarre beneficio da pari ruolo esperti del calibro di Grosso e Staselis.

Bassidiki Traorè è un'ala piccola proveniente dal Mali classe 2003 che fa dell'atletismo e della fisicità i suoi punti di forza maggiori, specialmente in fase difensiva, dove può tenere senza problemi dal playmaker fino all'ala grande. Arrivato in Italia a Bassano del Grappa nel 2018/2019, con cui ha disputato il campionato Under 16 d'Eccellenza, è stato prelevato dal Pescara Basket ad inizio della scorsa stagione, disputando il campionato di Under 18 d'Eccellenza e debuttando anche in Serie C Silver, dove in due gare ha realizzato ben 10 punti.

Mamadou Seye è un'interessante ala-pivot senegalese del 2004 di 205 cm dotato di grandissima fisicità e di doti atletiche notevoli. Arrivato lo scorso anno in casa Pescara Basket, dove ha disputato otto gare con l'Under 18 d'Eccellenza, deve ancora sviluppare tutto il suo potenziale con il duro lavoro in allenamento e la presenza di Capitanelli e Raupys sotto i tabelloni porterà solamente benefici per "Baye", che potrà quindi apprendere tutti i trucchi del mestiere di un lungo grazie agli insegnamenti dei suoi compagni più esperti.

Infine Manolo Perella, il più giovane del gruppo insieme a Seye essendo anch'egli nato nel 2004, è un esterno molto interessante e con doti fisiche importanti che gli consentono di poter ricoprire più ruoli. Arrivato lo scorso anno dalla Stamura Ancona, dove ha disputato i campionati Under 15 ed Under 16 d'Eccellenza, è stato impiegato sotto età da coach Di Tommaso nella formazione Under 18 d'Eccellenza, in cui si è ottimamente distinto viaggiando a 6,1 punti di media in 17 gare disputate con un high di 15.

Oltre ad essere stabilmente aggregati in prima squadra agli ordini di coach Vanoncini, i nostri giovani sei ragazzi disputeranno anche il campionato Under 18 d'Eccellenza ed alcuni di loro saranno mandati in doppio tesseramento in C Silver per fare ulteriore esperienza tra i senior.