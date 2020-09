Pescara Basket, Luca Fusco è il nuovo fisioterapista

Il Pescara Basket prosegue anche nel completamento dello staff a disposizione di coach Vanoncini, con la compagine biancazzurra che comunica ufficialmente di aver affidato il ruolo di fisioterapista per la stagione 2020/2021 a Luca Fusco.

Nato a Pescara, dopo aver conseguito la laurea con lode in fisioterapia presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, con specializzazioni in massofisioterapia presso l'I.N.C.P di Cosenza e tecnica del massaggio presso l'istituto ENDAS di Pescara, dal 1995 comincia senza sosta la sua attività presso importanti società sportive abruzzesi come Giulianova Basket, Francavilla Calcio, CUS Chieti Calcio a 5, Pescara Calcio a 5 ed Amatori Pescara, garantendo sempre altissima professionalità, competenza ed esperienza derivata anche dalle precedenti collaborazioni come fisioterapista presso strutture come Medicasa Italia s.p.a., istituto fisioterapico e diagnostico Feragalli di Pescara e presso il centro riabilitativo Sund srl.

Figlio d'arte, con il padre Matteo che è stato per oltre trent'anni lo storico massaggiatore del Roseto Basket, Luca Fusco affiancherà quindi il preparatore atletico Marco Pizzoli per monitorare lo stato fisico e di salute degli atleti del Pescara Basket e sarà una risorsa importantissima nello staff di coach Vanoncini.