Pescara, ufficiali gli arrivi di Valdifiori, Ceter e Riccardi

Si stanno allenando già da giorni sotto gli ordini di Massimo Oddo ma adesso sono ufficiali: Mirko Valdifiori, Damir Ceter e Alessio Riccardi sono dei giocatori del Pescara. Valdifiori arriva da svincolato e ha firmato un contratto biennale con il Delfino, l'attaccante colombiano arriva dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto, che ha portato Gabriele Zappa, per 3,5 milioni di euro, in Sardegna. Alessio Riccardi, classe 2001 proveniente dalla Roma, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, mentre invece è arrivato dal Monaco il classe 2002 Alessandro Arlotti, questa volta a titolo definitivo. Ecco i comunicati del club:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mirko Valdifiori. Classico regista di centrocampo, Mirko è nato a Lugo di Romagna il 21 aprile 1986. Vicinissimo al Pescara già nell’estate 2013, quando con l’Empoli dell’Ex Maurizio Sarri poi conquisterà la serie A, gioca nella massima serie con i toscani e successivamente con Napoli, Torino e Spal. Oggi firma con i #BiancAzzurri un contratto biennale e inizia il suo nuovo percorso sportivo in #CasaPescara."

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver ceduto in prestito con obbligo di riscatto il calciatore Gabriele Zappa al Cagliari Calcio. La Società ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata nelle sua stagione in # BiancAzzurro e gli augura i migliori successi sportivi e professionali. Contestualmente la Delfino Pescara 1936 comunica l’acquisto a titolo temporaneo del giocatore Damir Ceter Valencia dal Cagliari Calcio."

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dalla A.S. Roma le prestazioni sportive del calciatore Alessio Riccardi. Il centrocampista classe ’01 si trasferisce al Pescara con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il giocatore prodotto del vivaio giallorosso ha esordito con la prima squadra della Roma il 14 gennaio 2019, all’età di 17 anni, sostituendo Lorenzo Pellegrini nella seconda metà della partita di Coppa Italia vinta 4-0 allo Stadio Olimpico contro la Virtus Entella."