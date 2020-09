Pescara: ufficiale Del Favero, sarà il vice di Fiorillo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mattia Del Favero è un nuovo giocatore del Pescara. Poco fa è arrivata la firma del contratto da parte del neo-portiere biancazzurro, arrivato con in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Classe 1998, Del Favero ha militato in Serie C con la Juventus Under-23 ed il Picenza e sarà il vice-portiere di Vincenzo Fiorillo.