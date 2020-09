Serie B, le date e orari delle prime due giornate del Pescara

Tra 10 giorni comincerà la nuova avventura del Pescara, ancora in Serie B. La Lega B ha ufficializzato le date e orari delle prime due giornate del campionato. Monza-SPAL aprirà il campionato cadetto, in programma venerdì 25 settembre alle ore 21:00, mentre il Pescara di Oddo scenderà in campo sabato 26 settembre, contro il Chievo allo stadio Adriatico, alle ore 14:00. Anche la seconda giornata verrà aperta da un anticipo, ovvero Chievo-Salernitana alle ore 14:15. I biancazzurri faranno visita al Granillo di Reggio Calabria contro la neopromossa Reggina, alle ore 16:15. Ecco il calendario delle prime due giornate:

PRIMA GIORNATA

ANTICIPO 25 SETTEMBRE ORE 21:00

MONZA-SPAL

SABATO 26 SETTEMBRE ORE 14:00

BRESCIA-ASCOLI

COSENZA-ENTELLA

FROSINONE-EMPOLI

LECCE-PORDENONE

PESCARA-CHIEVO

SALERNITANA-REGGINA

VENEZIA-VICENZA (ORE 16:00)

DOMENICA 27 SETTEMBRE

CREMONESE-CITTADELLA (ORE 15:00)

REGGIANA-PISA (ORE 21:00)

SECONDA GIORNATA

SABATO 3 OTTOBRE

CHIEVO-SALERNITANA (ORE 14:15)

ORE 16:15

ASCOLI-LECCE

EMPOLI-MONZA

VICENZA-PORDENONE

REGGINA-PESCARA

SPAL-COSENZA

VENEZIA-FROSINONE

ENTELLA-REGGIANA

DOMENICA 4 OTTOBRE

PISA-CREMONESE (ORE 15:00)

CITTADELLA-BRESCIA (ORE 21:00)