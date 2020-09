Amichevole Pescara-Ternana, i convocati di Oddo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' tutto pronto allo stadio Mariani di Pineto per l'amichevole tra Pescara e Ternana. Per i biancazzurri si tratta della seconda amichevole dopo quella del San Paolo contro il Napoli. Ecco la lista dei convocati di mister Oddo, c'è anche il neo-centrocampista Fabio Maistro, arrivato in prestito dalla Lazio: