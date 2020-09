Pescara Basket, ufficializzati i numeri di maglia

Alla vigilia del primo impegno di pre-campionato sul terreno di gioco del Teramo a Spicchi (oggi a partire dalle ore 17.30), il Pescara Basket ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2020/2021, che vedrà gli uomini di coach Vanoncini impegnati nel campionato di Serie C Gold Marche-Abruzzo-Umbria.

Di seguito l'elenco completo:

#0 Massimo Najafi

#1 Francesco Di Giovanni

#3 Mantvydas Staselis

#7 Loris Masciopinto

#8 Davide Pucci

#11 Mavide Bravetti

#12 Manolo Perella

#17 Andrea Capitanelli

#21 Leonardo Del Sole

#22 Mamadou Seye

#23 Domenico Fasciocco

#24 Bassidiki Traorè

#27 Simas Raupys

#30 Federico Pucci

#34 Andrea Grosso

Dopo le prime due settimane di preparazione il capitano biancazzurro Andrea Capitanelli ha rilasciato qualche dichiarazione, facendo il punto della situazione e ribadendo le ambizioni del team pescarese in questa stagione:

"A vere iniziato così presto per noi è positivo, considerando che siamo stati fermi più di 5 mesi dopo il lockdown (ultimo impegno ufficiale il primo di Marzo nel derby vinto all'ultima giornata di regular season in casa dell'Amatori Pescara n.d.r.), per cui ci consentirà a tutti di riprendere una buona condizione fisica, di conoscerci meglio come squadra e di apprendere le indicazioni dell'allenatore ."

Riguardo i primi allenamenti agli ordini di coach Vanoncini:

Insieme ad Andrea Grosso ed ai due lituani Staselis e Raupys, il capitano biancazzurro dovrà essere leader e guida di un organico dall'età media molto bassa, benché già con esperienza nei campionati senior ma all'esordio nel difficile torneo di Serie C Gold:

Per concludere uno sguardo al campionato e le ambizioni del Pescara Basket:

"Per come sono fatto io cerco sempre di arrivare il più in alto possibile. Come dissi al mio arrivo al presidente io voglio vincere il campionato e, anche se ci ho messo qualche anno alla fine ci sono riuscito. La nostra squadra a mio avviso è molto forte e competitiva, abbiamo uno staff tecnico veramente competente; non mi sento di fare promesse, ma abbiamo tutte le carte in regola per arrivare tra le prime tre per poi giocarci tutto nei play off. Ma la posizione non è troppo importante, - conclude Capitanelli - bisogna arrivare alla post season, che è sempre una lotteria imprevedibile, nelle migliori condizioni possibili ma, mi ripeto, a mio avviso siamo perfettamente in grado di dire la nostra."