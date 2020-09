Pescara Basket, rinnovato l'accordo con Aterno Gas& Power

Il Pescara Basket e l'azienda Aterno Gas & Power sono liete di annunciare di aver rinnovato un importante accordo di sponsorizzazione per quanto riguarda la denominazione del Palazzetto dello Sport di Via Elettra per la stagione 2020/2021.

Già main sponsor e sostenitore del progetto biancazzurro nei precedenti campionati, l'accordo prevede che la compagnia con sede a L'Aquila, leader nel settore dell'approvvigionamento della materia prima gas ed energia, sia OFFICIAL STADIUM SPONSOR, con il Palazzetto dello Sport di Via Elettra che per la prossima stagione avrà la denominazione di PALA ATERNO GAS & POWER.

"Ringrazio il dottor Mauro Scopano e l'amico Giovanni Peres per aver rinnovato anche per questa stagione l'accordo con una compagnia di assoluto riferimento, leader per quanto riguarda il settore energetico nella nostra regione e con cui condividiamo valori ed ambizioni. Questo legame tra il Pescara Basket ed Aterno Gas & Power – dichiara il Presidente Luca Di Censo - garantisce continuità al nostro progetto e ci consentirà di poter sviluppare anche progetti comuni di marketing per il futuro per promuovere le nostre attività su tutto il territorio."