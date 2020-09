Pescara, ufficiale il difensore Jaroszynski

Pawel Jaroszynsky è ufficialmente un nuovo giocatore del Pescara. Ieri pomeriggio il difensore polacco ha firmato il contratto con il Delfino presso lo studio del presidente Daniele Sebastiani. Classe 1994, Jaroszynsky arriva dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in Serie A. Oggi dovrebbero arrivare, sempre in prestito ma questa volta dall'Atalanta, Christian Capone e Raul Bellanova, mentre domani arriverà in città anche Rodrigo Guth, classe 2000. Il comunicato del Pescara sulle prestazioni sportive di Jaroszynsky:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dal Genoa C.F.C. le prestazioni sportive del calciatore Pawel Jaroszyński. Il difensore polacco classe ’94 si trasferisce al Pescara con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Pawel comincia a giocare in patria nel KS Cracovia all’età di 19 anni nel 2013, per poi trasferirsi a titolo definitivo il 18 luglio 2017 al Chievo, con cui firma un contratto quadriennale. Debutta con il club clivense nel derby cittadino disputatosi il 29 novembre 2017 in Coppa Italia, contro l’Hellas Verona. La gara termina 5-6 dopo i calci di rigore (1-1 il risultato al termine dei supplementari), con Jarsoszyński che gioca 101 minuti prima di venire sostituito da Massimo Gobbi nei tempi supplementari. Esordisce invece in Serie A la settimana stessa (precisamente il 3 dicembre) nella gara persa per 5-0 contro l’Inter a San Siro, questa volta sostituendo Gobbi all’87esimo minuto. Il 22 giugno 2019 si trasferisce al Genoa C.F.C. che, il successivo 7 agosto lo gira poi in prestito alla Salernitana."