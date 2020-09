Pescara, che colpo! In arrivo Asencio

Il Pescara piazza il colpo per il reparto offensivo. Dal Genoa arriverà Raul Asencio, ex attaccante del Cosenza nella passata stagione. L'attaccante spagnolo, di origine brasiliane, arriva dal Genoa con un prestito secco. Classe 1998 e cresciuto nel settore giovanile ligure, nel 2017 Asencio viene girato sempre in prestito all'Avellino, collezionando 31 presenze e 6 gol. L'anno successivo si trasferire a Benevendo, andando a segno solo 3 volte in 22 gare. Nel 2018 il Genoa lo gira nuovamente in prestito, questa volta a Pisa dove però non trova spazio giocando solo 3 partite ed il 17 gennaio 2020 si accasacca al Cosenza, dove collezione una strepitosa salvezza, collezionando 15 presenze e 7 gol.