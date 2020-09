Notaresco, che favola! Battuto il Catania per 1-2 in Coppa Italia

Come direbbe Sandro Ciotti "Clamoroso al Cibali!", il Notaresco, squadra di Serie D, ieri sera ha espugnato il Massimino battendo il Catania per 1-2 dopo i tempi supplementari. Al 26' il Catania passa in vantaggio con Biondi, battendo il portiere abruzzese con un destro dal limite dell'area. Gli ospiti non si fanno intimorire e pareggiano con Speranza che, su azione da corner, insacca da posizione favorevole. Si va ai tempi supplementari con il risultato di 1-1 ed al 98' Dos Santos decide il match con un colpo di testa. Mercoledì 30 settembre ci sarà il derby tutto abruzzese, allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia", contro il Pescara di Massimo Oddo.